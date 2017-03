Virgin Tonic : Les enfants de 5 ans savent mieux se servir d'un ordinateur que faire leurs lacets

Les statistiques de l'entreprise AVG relayés par Le Parisien font peur ! Enquêtant sur ceux qu'on surnomme les "digital natives", les chercheurs ont constaté que 69% des petits âgés de 2 à 5 ans savent parfaitement se servir d'une souris, que 58% jouent régulièrement sur un ordinateur et que 28% savent taper un numéro de téléphone sur un smartphone. Des chiffres impressionnants qui contrastent avec leurs compétences en matière de tâches de tous les jours ! En effet, les bébés sont beaucoup moins nombreux à savoir nager au même âge (20%). Mais ce n'est pas tout, ils ne sont que 11% à pouvoir faire leurs lacets sans l'aide de papa et maman... Flippant, non ? Il faut dire que les parents les inspire sans doute pas mal ! 62% des Français seraient sur Facebook...