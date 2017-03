Virgin Tonic : Les différentes façons de se faire la bise en France

Si cette tradition peut paraître absurde voir dérangeante dans certains pays, en France la bise c’est sacré, et une première entrée en matière pour dire bonjour ou faire connaissance avec quelqu’un. Cependant, comme on est des gens assez compliqués en France, la bise en elle-même varie d’une région à l’autre qu’on habite à Paris ou dans le Finistère. Si dans la capitale, à Lille, Nantes ou Marseille on est adepte de la double bise, les trois claquements de joue dominent dans les départements de la Drôme, de l’Hérault, du Gard, de la Lozère, de l’Ardèche, du Vaucluse, dans la région d’Arles, dans les Hautes-Alpes ou encore dans l’Ain. En Vendée, Aube, Yonne ou bien Haute-Marne, il vous faudra en faire pas moins de 4, tandis qu’au Finistère une seule bise suffit.

Et ça se complique d’autant plus lorsqu’on sait que d’une partie de la France à l’autre, le sens change aussi. Certains partent de droite, d'autre de la gauche. Qui n'a jamais manqué de faire un vrai bisou à quelqu'un pour une histoire de sens ? Aussi, on apprend également grâce à Mingle Trend, que 3 Français sur 10 de toutes régions confondues ont tendance à mettre leur main sur l’épaule de l’autre à chaque fois qu’ils font la bise. Un casse-tête, non ?