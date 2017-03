Virgin Tonic : Les couples avec une différence de taille seraient plus heureux !

Si l'on découvrait il y a quelques semaines que certaines personnes sont faites pour être célibataires, d'autres ne pourraient se passer de partager leur quotidien avec leur partenaire. Et si il n'y a pas vraiment de secret pour être pleinement heureux en amour, il semblerait que les couples avec une différence de taille seraient plus heureux ! C'est du moins ce qui ressort d'une étude publiée dans le Telegraph !

Selon une étude menée par une équipe de chercheurs de l'université Konkuk à Séoul en Corée du Sud, il y aurait donc une corrélation entre le bonheur en amour et la taille des individus le composant. Mais attention, cela ne s'appliquerait que lorsque que l'homme présente une plus grande taille que celui de sa partenaire. En conclusion, d'après les chercheurs, plus la différence de taille est grande, plus la femme est heureuse ! Que pensez-vous de ce fait ?