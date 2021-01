Virgin Tonic : Les commerçants de Bastia font appel à Chuck Norris pour remercier leur clientèle (VIDEO)

Ce matin, Clément nous partage une anecdote totalement dingue ! En effet, à l'occasion de ce début de l'année 2021, les commerçants de Bastia, en Corse, ont décidé de marquer le coup pour remercier leur clientèle. Il faut dire que par les temps qui courent, ceux qui ont osé braver le froid et la pandémie méritaient bien une récompense. Ne sachant pas vraiment quoi leur offrir, ces derniers ont alors eu l'idée de se payer la dédicace d'une personnalité mondialement connue. Et c'est Chuck Norris qui a été choisi. On vous laisse admirer la vidéo !

Ce message, qui a immédiatement suscité l'engouement et a généré des milliers de réactions de la part des internautes, est proposé par le site Caméo. En effet, grâce à cette application extraordinaire, on peut s'offrir, pour plusieurs centaines d'euros (ou plus selon la popularité de la star) une petite dédicace vidéo de la star de son choix. Vous pourrez notamment y trouver Lily Allen, Ice T ou encore Denise Richards !