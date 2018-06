Virgin Tonic : Les choses les plus volées en hôtel !

À l’approche des vacances, vous vous apprêtez peut-être à séjourner dans un hôtel et ne faites pas les petits cachotiers, on sait que vous aussi vous adorez chiper toutes sortes d’objets ! On en a parlé ce matin dans le Virgin Tonic spécial Trivial Tonic et Camille nous a dressé la liste des objets les plus volés en hôtel. C’est une étude réalisée par le comparateur de vols et d’hôtels Jetcost dévoile que 62% des Français avouent toujours repartir de leur séjour avec un petit quelque chose. Des produits de beauté aux sèches cheveux, quels sont les souvenirs les plus convoités ?

1- Serviettes de bain

2- Peignoirs

3- Stylos

4- Couverts

5- Produits cosmétiques

6- Piles

7- Oeuvres d'art

8- Draps

9- Coussins

10- Appareils électriques

Et oui, comme on pouvait le deviner c’est bien les produits cosmétiques et les serviettes de bien font partie du classement. En même temps le shampoing, la mini savonnette et la serviette sont inclus dans le prix de l’hôtel, non ? Plus étonnant et en dixième position, les appareils électriques, il faut le faire pour oser de voler le lecteur DVD de votre chambre !