Les cheveux d'une femme vivent plus longtemps que ceux d'un homme

Le printemps s’est définitivement installé et vous n’êtes sans doute pas les seuls à avoir pensé faire un petit tour chez le coiffeur. Le soleil a ENFIN fait son retour dans toute la France et c’est un peu le moment parfait pour changer de tête. Carré plongeant, coupe au bol, frange, undercut… Vous avez le choix pour donner un vent de fraicheur à votre tignasse ! C’est donc l’occasion pour nous aussi de vous parler un peu cheveux, saviez-vous que les hommes et les femmes ne sont pas égaux quant à la longévité de leur crinière ? Et oui, si vous êtes une femme, vos cheveux vivront bien plus longtemps. Comptez pas moins de cinq ans pour la gente féminine et trois ans pour ces messieurs ! Et oui, si les hommes perdent plus tôt leurs cheveux (calvitie quand tu nous tiens), il y a bien une explication !

Après il faut prendre en compte que la durée de vie d’un cheveu peut également diminuer si on est du genre à les maltraiter un peu entre sèche cheveux, fer à lisser, coloration ou shampoing quotidien trop agressif. Les hommes et les femmes ne sont décidément égaux devant rien ! Quelle sera votre coupe de printemps ? N’hésitez pas à réagir dans les commentaires !