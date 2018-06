Virgin Tonic : Les chaussures, le café... les news pour briller à la machine à café !

Vous voulez briller un peu à la machine ? Sivous n'avez pas eu le temps de parcourir la presse ce matin ou si vous êtes à court de facts, ne cherchez plus : le Virgin Tonic a tout ce qu'il faut ! Et ce matin, on vous parle des enfants têtus (à defaut de ne pas parler des enfants uniques) et même des chaussures. Alors, prenez des notes!

Dites adieu aux calories !

Les enfants têtus auraient plus de chance de réussir dans leur vie professionnelle

Les femmes possèderaient 9 paires de chaussures, contre 6 pour les hommes

Les crickets mâles font du bruit mais... pas les femelles !

Le thé et le café sont sans calories (alors avant l'été, c'est open bar !)

On baillerait entre 5 et 10 fois par jour

Le vrai nom d'Arthur est Jacques Essebag

Alors, vous avez tout noté ?!