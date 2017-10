Virgin Tonic : Les chats n'ont pas de coeur et c'est la science qui le dit !

Croyez-le ou non, les chat seraient responsables de l'extinction de nombreuses espèces. Ce matin, on se penche de nouveau sur le cas de nos compagnons favoris - quoiqu'après ça, ils vont peut-être descendre dans votre estime. Selon une étude, les chats n'auraient pas de coeur et le plus beau, c'est qu'il se ficheraient de vous. Oui, les chats sont capables de reconnaître la voix de leur maître. Juste, ils préfèrent l'ignorer. Sympa.

On ne compte plus les études menées sur les chats. Mais la pire reste probablement celle qui clame que votre chat voudrait vous tuer : "Si vous avez déjà songé au fait que votre chat était anxieux, peu sûr de lui, tendu, suspicieux ou agressif à votre encontre, vous ne rêvez pas", explique 9News de NBC. "S’ils étaient plus gros, ils songeraient sûrement à vous tuer". Si vous avez un chat, vous serez avertis. Si vous avez un chien, vous avez clairement fait le bon choix...!