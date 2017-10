Virgin Tonic : Les chats domestiques seraient responsables de l'extinction de 33 espèces

A en croire la revue Nature Communications (parue en 2013), le chat domestique ferait entre 7,6 et 26,3 milliards de victimes chaque année - et encore, on ne parle que des Etats-Unis, pas du reste du monde. Au final, le chat domestique serait responsable de l'extinction de 33 espèces. Quand votre chat vous ramènera un oiseau ou une souris en guise de trophée, vous y repenserez !

En Australie, les chats provoquent des dégâts bien plus importants dans la mesure où l'écosystème est plus fragile qu'ailleurs. En 200 ans, les chats sont devenus une "espèce invasive" - selon France Infos. Sachez d'ailleurs que les chats tuent "61 millions d'oiseaux chaque année, parmi lesquels se trouvent 71 espèces protégées". Pour y remédier, le gouvernement a levé des fonds et a prévu l'abattage des chats errants.