Virgin Tonic : Les céréales n'ont plus la cote au petit déjeuner !

Oui, le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. Pendant que certains se ruent les petits dej' anglais avec bacon et oeufs, d'autres préfèrent le sucre (pains au chocolat, croissants)... mais la vraie star des petits-déjeuners reste le bol de céréales : fibres, muesli, chocolatées...on ne compte plus les marques ni même les sortes de céréales. Sauf que visiblement, elles n'auraient plus la cote le matin !

Les céréales n'ont plus la cote !

Croyez-le ou non, se préparer un bol de céréales prendrait un peu trop de temps (selon le Figaro). Alors évidemment, peu à peu, on les supprime de nos petits-déjeuners. Même si le phénomène a plus été observé chez les ados, les adultes aussi les délaisse. On ne va pas se mentir, avaler une tasse de café (ou de thé) prend bien moins de temps ! Mais tout de même, pensez à manger avant de partir pour le travail !