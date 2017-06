Virgin Tonic : Les célibataires plus heureux que les gens mariés ?

Si vous êtes célibataire et vous vous plaignez de l'être, arrêtez de tout suite ! Bien qu'on tombe 7 fois amoureux dans sa vie avant de se marier, il semblerait que les personnes célibataires seraient plus heureuses que celles mariées. En effet, selon une étude menée par l'Université de Californie le 6 août dernier, et dévoilée au cours de la convention annuelle des psychologues américains, être célibataire serait plus épanouissant dans la vie de tous les jours qu'en étant marié. 800 personnes mariées et célibataires sur près de 30 ans ont été sondées afin de réaliser cette étude menée par le professeur Bella De Paulo.

Plus heureux marié ou célibataire ?

Selon les résultats de l'étude, une personne est plus épanouie en étant célibataire. "Les célibataires ont un niveau plus élevé d’autodétermination, ils sont plus à même d’expérimenter un développement et une évolution continue en tant qu’individu" affirme la chercheuse. En effet, le célibat permettrait de garder une certaine indépendance, de sortir, voir de la famille et des amis ainsi que de faire des activités pour soi à la place de s'appuyer sur son Jules. S'il y a des phrases à ne surtout pas dire aux célibataires, il y a quand même des bonnes raisons de le rester ! Ne vous en faites pas si vous êtes en couple, la vie à deux permet de rendre plus fort et confiant. Les avantages sont aussi là !