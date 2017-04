Virgin Tonic : Les cambrioleurs prennent l'apéro dans le jardin et lancent un barbecue

Dimanche, aux alentours de 23 h, le propriétaire d'une ferme transformée en gîte à Avignon fait une découverte qu'il ne risque pas d'oublier. Au moment de rentrer chez lui, il est témoin d'un fait particulier : il tombe sur les cambrioleurs de son appartement en train de prendre l'apéro. Le groupe de sept jeunes venait de piller le propriétaire mais ces derniers ont pris la décision de rester et d'organiser un petit barbecue improvisé dans le jardin, avec les réserves alimentaires du propriétaire, bien évidemment. En même temps, le temps ensoleillé était clément pour un barbecue...

Le groupe a pris la fuite mais a rapidement été interpellé et retrouvé par la police. Ces jeunes âgés de 19 à 25 ans ont été placés en garde à vue et ont été convoqués au tribunal. C'est en voyant tout le matériel alimentaire nécessaire dans le frigo du propriétaire que les jeunes ont décidé, par temps très ensoleillé, de rester un peu plus afin de prendre l'apéro et de lancer le barbecue. Si on pensait avoir tout vu avec ce cambrioleur malchanceux rattrapé par le propriétaire pilote de rallye, ces septs jeunes ont quand même fait fort...