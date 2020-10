Virgin Tonic : Les britanniques mettent les dindes au régime avant Noël !

Voilà une news qui ne devrait pas faire le bonheur des amis des bêtes ! Et pour cause. Révélée par le Daily Mail, l'information précise que les fermiers britanniques viennent de mettre au régime les dindes du Royaume-Uni. Pourquoi ? Tout simplement parce que la crise sanitaire actuelle a forcé le gouvernement à interdire les rassemblements de plus de six personnes pour n'importe quel événement, y compris le futur repas de noël. Mises au régime ou tuées plus tôt que prévu, les dindes doivent donc faire la bonne taille pour convenir à six personnes maximum.

Alors que les restrictions s'enchaînent depuis près d'un an en raison de la pandémie, les fermiers ont donc dû trouver des solutions pour vendre leur marchandise coûte que coûte. Si il est désormais trop tard pour avoir des dindes de bonne taille pour le 24 et le 25 décembre prochain, ces derniers ont donc décidé de moins nourrir leur volaille ou de l'abattre plus tôt que prévu avant qu'elle ne soit trop grosse pour les six personnes autorisées. Et vous, que pensez-vous de ces procédés ?