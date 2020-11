Virgin Tonic : Les biscuits Spéculoos vont changer de nom !

C'est l'un des biscuits les plus connus de la pâtisserie européenne ! Seulement voilà, il semblerait que Lotus, l'entreprise belge à l'origine du Spéculoos, souhaite internationaliser le nom de ce petit sablé fabriqué depuis plus de 100 ans. Une nouvelle qui a créé un véritable raz-de-marée chez les consommateurs de ce biscuit aux épices. "Le rêve est de faire de Biscoff une marque mondiale, l'une des plus grandes marques au monde" précise alors Jan Boone, le patron de la marque, dans le journal quotidien belge néerlandophone De Tijd.

Alors que le spéculoos s'appelle déjà Biscoff (la contraction de "biscuit" et "coffee") dans la plupart des pays du monde, il semblait naturel que la marque Lotus ait décidé de modifier le nom du biscuit dans les deux derniers pays où ce n'est pas le cas : la France et la Belgique. Malheureusement, cet avis ne semble pas partagé par tout le monde. Suite à cette annonce, certains internautes ont décidé de se "rebeller" contre Lotus afin de les faire renoncer à ce changement de nom. On a donc pu voir naître certains hashtags comme #JesuisSpeculoos ou encore #cecin'estpasunbiscoff.

Assez surpris de cet engouement, le PDG de Lotus a tenu à rassurer la clientèle de ses spéculoos. "Je vois cela comme un compliment. Les gens se sentent connectés à la marque. J'espère que, comme nous, ils deviendront fiers du fait qu'une entreprise flamande a vraiment fait d'elle une marque mondiale" précise l'homme à propos de ce changement de nom. Et pour rassurer les inconditionnels, il a précisé qu’en France, en Belgique et aux Pays-Bas, la mention « original Spéculoos » apparaîtrait toujours sous le nom de "Biscoff".