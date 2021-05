Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix... dans la Ginger Story ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic.

Des vêtements capables de se régénérer et de grandir ? C'est désormais possible grâce à l'idée de scientifiques américains et néerlandais ! En effet, il semblerait que ces chercheurs aient eu l'idée de créer des vêtements à base de poudre d'algues et de cellulose bactérienne. Le résultat ? Un textile "vivant" 100% biodégradable. Si rien a été commercialisé pour le moment, ces nouveautés pourraient véritablement révolutionner l'industrie très polluante de la mode. A noter également que ces vêtements seraient fabriqués de manière à pouvoir se reformer si il y avait un trou ou des traces d'usure. En parallèle, il serait également dans la possibilité de grandir avec la personne. Une idée qui a fait jaser certains chroniqueurs du Virgin Tonic qui trouvent que s'habiller de la même façon durant plusieurs années n'est pas forcément l'idéal. Mais qu'importe, cette invention en ait pour l'instant à son stade initial, elle peut encore fortement évoluer !