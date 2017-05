Comprendre les bébés, ce n'est pas simple. Quand ils se mettent à pleurer sans raison, difficile de les calmer. Vous avez vérifié la couche, il a mangé, il ne veut pas dormir et malgré vos tentatives, il ne s'arrête pas - et ça, c'est un truc que l'on ne comprendra jamais. On vous l'accorde, il y a de quoi rendre dingue. Or, sachez que selon une étude chinoise (publiée dans Frontiers in Psychology), si les bébé pleurent dans vos bras, c'est qu'il vous trouvent moche. Non, ce n'est pas une blague.

En fait, cette étude explique les bébés ont une perception différente de la nôtre. Pour eux, la beauté physique est en lien direct avec la confiance : si un bébé vous trouve moche (avec ses yeux d'enfants, évidemment), alors il n'aura pas confiance en vous. Et s'il n'a pas confiance, il se mettra à pleurer. Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous êtes moches ! Simplement, l'enfant vous perçoit de cette façon. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé la musique qui pouvait rendre les bébés heureux. Avec la chance, elle les rassurera !