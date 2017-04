Virgin Tonic : Les araignées auraient assez d'appétit pour dévorer l'humanité entière en un an

C'est dans ces moments là qu'Aragog (Harry Potter) nous semble presque réelle... Si toute notre vie, nous avons tous, au moins une fois, entendu la phrase "ce n'est pas la petite bête qui va manger la grosse", ce n'est pas pour autant que notre arachnophobie nous ait lâchée d'un poil... Et cette news ne va pas arranger les choses. Si il y a quelques mois, on découvrait que cette araignée pouvait provoquer une érection de 4 heures, on a une info qui ne va pas trop vous faire sourire. Selon une étude menée par des chercheurs de l’Université de Bâle, en Suisse, les araignées pourraient dévorer l’humanité toute entière en seulement un an !

En d'autres termes, les araignées consomment entre 400 et 800 millions de tonnes de proies chaque année, soit autant, voire deux fois plus que les humains ! Pour ceux qui en tremblent d'avance, ne vous inquiétez pas, cela n'est qu'une théorie. En effet, soyez rassurés, car à ce jour, aucune espèce d'araignée mangeuse d'homme n'a encore été répertoriée ! Cependant, si la majeure partie de ces petites bêtes se nourrissent essentiellement d'insectes, certaines espèces (plus grosses), peuvent se nourrir de lézards, d'oiseaux et d'autres petits mammifères... Pas trop rassurant...