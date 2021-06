Virgin Tonic : Les Anges, c'est fini !

Après de nombreuses polémiques, la chaîne a fait le choix de stopper ce qui fut pendant des années son programme phare. Selon le Parisien, les audiences n'étaient plus au rendez-vous.

En avril dernier, des accusations de harcèlement étaient venues s'accumuler : "Angèle Salentino, a notamment raconté avoir été sanctionnée lors d’une altercation avec un autre candidat et alors qu’elle en était “la victime”, explique The HuffPost. "La production m’a enfermée à clé dans une chambre parce que j’ai été agressée physiquement par deux candidats. Ce ne sont pas ces candidats qui ont été sanctionnés, c’est moi (...) C’est moi qui ai été mise à part. Alors que j’ai subi une agression, on m’a enfermée dans une pièce, à clé, sans personne”, a t-elle ainsi confié sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste.

Le programme devrait être remplacé par Followers - une série "qui aura pour décor une agence d’influenceurs, où se croisent divers profils de personnalités très suivies sur les réseaux sociaux” .