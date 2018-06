Virgin Tonic : Les ainés de la famille seraient les plus intelligents et c'est la science qui le dit !

Si vous êtes l'aîné(e) de votre famille alors le Virgin Tonic a de quoi vous réjouir : selon une étude réalisée à Edimbourg, les plus âgés d'une fratrie seraient bien plus malins que leurs frères et soeurs. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils seraient plus stimulés. Ainsi, cette étude publiée dans le Journal of Human Resources demontre ainsi que les ainés d'une famille "ont plus été éveillés intellectuellement que leurs frères et soeurs et l'attention parentale n'a pas été "divisée"", rapporte LCI.

Les aînés d'une famille seraient plus éveillés intellectuellement !

Pour expliquer ce phénomène, les chercheurs avancent un changement de comportement des parents au fil des naissances. Toujours selon les eux, les parents auraient tendance à moins stimuler les cadets avec de la musique ou des livres, ce qui explique qu'ils seraient moins éveillés. "Les résultats obtenus expliquent en partie, selon les chercheurs, le fait que les aînés de la famille ont souvent de meilleurs salaires et font de meilleures études que les autres une fois devenus adultes", conclut LCI. Après les enfants uniques qui n'auraient pas le même cerveau que les autres, voilà de quoi rassurer les aînés !