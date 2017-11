Virgin Tonic : Les ados souffrant d'acné vieillissent beaucoup mieux !

Après avoir découvert le Top 3 des chanteurs européens les mieux payés en 2017, on a une info qui va donner espoir au plus grand nombre d'entre vous. De nombreuses personnes sont des victimes de l'acné chaque année, et si cela touche en particulier les ados, un adulte n'en est pas moins à l'abris. Mais dans tous les cas, sachez que l'acné n'a pas que des mauvais côtés puisque cela permet le ralentissement du vieillissement de la peau !

Les scientifiques ont quelques explications et affirment que les ados victimes d'acné sont plus susceptibles d’avoir les télomères plus longs. En effet, les télomères représentent l’extrémité des chromosomes et ce sont eux qui raccourcissent le vieillissement sur le long terme. Les dermatologues avaient déjà remarqué dans le passé que la peau des personnes souffrant d’acné semblait vieillir plus lentement que ceux qui n’avait jamais eu de problèmes cutanés. Alors, rassurés ?