Virgin Tonic : Les Adilettes, grandes stars du confinement

On ne va pas se mentir, chez nous, on sort nos pires vêtements - parce que tout est une question de confort. Et justement, selon la Voix du Nord, Adidas voit ses ventes de claquettes de piscine Adilette exploser depuis un mois.

Les Adilettes, stars du confinement

Dans un communiqué de presse, Adidas a annoncé avoir enregistré une croissance à trois chiffres sur la vente de sa claquette… Et pendant une conférence téléphonique le patron a dit que c’était “probablement parce que les gens trouvent que c'est un super produit à porter à la maison". On vous voit sortir le combo "claquettes chaussettes".