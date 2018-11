 Les acteurs des Freres Scott se retrouvent dans un téléfilm spécial Noël !

Jingle Bells, Jingle Bells... vous entendez des chants de Noël partout ? Vous commencez à ressortir vos pull moches et kitsch (dans l'espoir de participer au championnat du monde) ? C'est que l'esprit des fetes commence à vous gagner. Et quand les fêtes approchent, il y a un classique indémodable : les films de Noël. Tous les ans, les chaînes de télévision nous offrent un florilège des meilleurs films de Noël et évidemment, on les regarde en levant les yeux au ciel. Bref, vous voyez l'idée. La bonne nouvelle pour les nostalgiques des Frères Scott, c'est qu'une partie du casting s'est retrouvée pour un téléfilm de Noël - et on ne pouvait pas être plus heureux.

The Chrismas Contact (qui sera diffusé sur la chaîne américine Lifetime) réunira ainsi Hilarie Burton (Peyton), Danneel Ackles (Rachel), Robert Buckley (Clay) ou encore Antwon Tanner (Skills), selon Télé Star. On retrouvera ainsi le personnage de Jolie (interprété par Hilarie Burton). Cette dernière retournera en Louisiane pour la première fois depuis sa rupture amoureuse et évidemment, de nombreuse péripéties l'attendent.

Le téléfilm sera diffusé le 22 novembre aus Etats-Unis... nous, on l'attend en France !