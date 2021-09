Les 5 signes Astro les plus touchés par la Nouvelle Lune du 7 septembre

On prend les mêmes et on recommence : tous les mois, la lune se renouvelle. Et justement, ce 7 septembre marque la nouvelle lune en Vierge : "Associée à une telle phase lunaire, elle indique une période de questionnement, de doute et de retrait. Mais c’était compter sur l’influence de Mars, planète de la décision et de l’action, qui se trouve elle aussi en Vierge", explique d'ailleurs Au Féminin. Zoom sur les signes qui seront les plus touchées.

Les effets de la Nouvelle Lune

Cette nouvelle lune étant en Vierge, il y a de fortes chances pour que les signes de Terre tels que les Vierges (évidemment), les Taureaux et les Capricornes en ressentent plus les effets : la bonne nouvelle, c'est que des projets mis en attente pourraient reprendre tandis que la communication -elle- pourrait se faire plus facilement. Bref, si vous sortez d'une période légèrement compliquée, soufflez : tout va bien se passer. Aussi, deux autres signes devraient être sensibles à cette nouvelle lune : les Béliers et les Balances.

Si vous êtes né(e) sous le signe de la Vierge, du Taureau, du Capricorne, du Bélier ou de la Balance, pas de panique ! Cette nouvelle lune sera synonyme de créativité : les 15 prochains jours s'annoncent radieux !

Au Féminin