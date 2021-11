Virgin Tonic : Les 5 livres à avoir lu au moins une fois dans sa vie

Ce matin dans le Virgin Tonic, Mélanie nous incite à la lecture ! Vous le savez sûrement, lire nous permet de réduire le stress mais aussi d'étoffer nos connaissances ainsi que notre vocabulaire. Bref, on ne le dira jamais assez, lire est essentiel. Et justement, si vous faites partie de ces gens qui n'ont pas le temps d'ouvrir un livre, si vous aussi, vous lisez plus de magazines dans les transports que d'ouvrages en terrasse, alors la liste qui s'annonce est faite pour vous : quels sont les cinq classiques à avoir lu dans sa vie ?

Les classiques à lire

Orgueil & Préjugés - Jane Austen

Madame Bovary - Gustave Flaubert

Lolita - Vladimir Nabokov

24h dans la vie d'une femme - Stefan Sweig

Bonjour Tristesse - Françoise Sagan

Parmi les classiques à avoir lu absolument, l'ont retrouve ainsi Orgueil & Préjugés de Jane Austen mais, pas que : Madame Bovary (Flaubert) ou encore Lolita (Nabokov) sont dans la liste... à l'approche de ce long week-end, vous savez quoi faire !