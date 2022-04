Virgin Tonic : Les 5 conseils d'un cardiologue pour devenir centenaire !

Ce matin, Manu Payet et ses paillettes se sont inspirés d'un article de Top Santé, lui-même inspiré du Parisien, pour découvrir les cinq conseils d'un cardiologue qui permettraient de devenir centenaire. Non, non, vous ne rêvez pas. Selon le Dr. Frédéric Saldmann, cardiologue et nutritionniste, il est tout à fait possible d'atteindre l'âge de 100 ans en bonne santé. Comment ? C'est ce que ce dernier tente d'expliquer dans son nouveau livre intitulé La santé devant soi (éd. Robert Laffont). Quant à nous, on vous a fait un court résumé de ce qu'il vous reste à faire pour atteindre ce bel âge. Vous êtes prêts ? C'est parti !

Se prendre en main le plus tôt possible : Dès l'âge de 26 ans, l'homme commence à vieillir. Il ne faut donc pas attendre la trentaine ou la quarantaine voire plus tard pour prendre soin de soi. Ne vous laissez pas aller, aimez-vous !

Miser sur la nouveauté : La routine n'est pas bonne pour la santé du cerveau. N'hésitez pas à stimuler vos connaissances et vos activités pour toujours rester alerte.

Cultiver l'optimisme : "Les optimistes font également de vieux os, ils vivent sept ans de plus, en moyenne" affirme le Dr. Frédéric Saldmann.

Faire du sport : Souvenez-vous de ces chiffres, faire 40 minutes de sport par jour fait chuter de 40 % le risque de cancer, de maladie d'Alzheimer et de maladies cardiovasculaires. La meilleure solution consiste à intégrer de l'activité physique dans sa vie quotidienne (jardinage, ménage, marche...).

Tolérer (un peu) de stress : Du stress oui, mais pas trop ! Comme l'affirme le Dr. Frédéric Saldmann, "Il faut du stress pour continuer à vivre. On est comme des montres automatiques : on se recharge dans le mouvement".

Désormais, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour être en bonne santé le plus longtemps possible ! Toutefois, ces conseils demeurent des conseils et ils ne sont en aucun cas une certitude de bonne santé jusqu'à cent ans. Le Dr. Frédéric Saldmann pense que ces conseils peuvent tout de même grandement nous aidés. Ca ne coûte rien d'essayer !