Virgin Tonic : Les 3 films qu'il faut absolument voir selon Ginger !

Ce matin, Ginger a décidé de vous partager ses coups de cœur ! Toujours au courant des dernières sorties au cinéma, notre chroniqueur préférée vous conseille, bien évidemment, d'aller voir Gucci, le dernier film de Ridley Scott qui raconte l'histoire totalement dingue de Patrizia Gucci, veuve noire qui a fait assassiné son mari, l'héritier de la grande marque de luxe. On y retrouve Lady Gaga, Adam Driver ou encore Al Pacino. Pour celles et ceux qui souhaiteraient plus de douceur, c'est avec vos enfants ou vos petits-neveux et nièces que vous pourrez vous rendre au cinéma pour regarder Encanta, le dernier né des studios Disney. Enfin, le COUP DE COEUR de Ginger, c'est Suprêmes, un film de Audrey Estrougo. Il s'agit d'un film biographique sur le groupe de rap français Suprême NTM. Il s'intéresse à la période allant de la création du groupe en 1988 à leur premier concert au Zénith de Paris en 1992. Il a été présenté au festival de Cannes hors compétition il y a quelques mois.