Virgin Tonic : Les 10 commandements, la comédie musicale culte adaptée à Broadway

Plus de dix ans après sa création, la comédie musicale "Les Dix Commandements" s'offre une seconde jeunesse : tenez-bien, le phénomène musical sera bientôt adapté à Broadway. Créée en octobre 2000 par Elie Chouraqui, la comédie musicale fera ainsi ses débuts (en anglais) en mai prochain à New-York.

Avec David Serero aux commandes, le show part donc à la conquête du public américain. Pour lui, la comédie musicale « restera à jamais dans l’histoire des comédie musicales françaises ». Aussi, il explique vouloir adapter cette œuvre «au public américain, qui a une culture du théâtre musical établie. Il ajoute : « Je sais que ce sera un succès car personne au monde ne peut rester indifférent à cette histoire et à cette musique exceptionnelle ». Notez d'ailleurs qu'il interprètera le rôle de Moïse: David Serero compte « installer cette œuvre importante dans le répertoire du théâtre musical américain, et qu’elle soit jouée partout aux États-Unis et dans les pays anglophones ».

Les 10 Commandements fera ses débuts à Broadway d'ici quelques mois.