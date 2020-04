Virgin Tonic : Leonardo DiCaprio et Robert DeNiro offrent un rôle au cinéma pour lutter contre le coronavirus

Face à la pandémie qui sévit actuellement, de nombreuses personnalités essaient - à leur échelle- de changer les choses. Ainsi, le 18 avril prochain, Lady Gaga organisera le concert virtuel le plus conséquent avec, en tête d'affiches des artistes tels que Céline Dion, Angèle ou encore Taylor Swift. Mais, elle n'est pas la seule à vouloir lever des dons ! Dans le monde du cinéma aussi, on se bouge : ainsi, Leonardo DiCaprio et Robert DeNiro ont mis leur pierre à l'édifice.

Les deux acteurs vont bientôt tourner ensemble dans le prochain film de Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon”. Et, ils ont une petit surprise : Ils offrent un rôle à un donateur qui sera tiré au sort et aura la chance de jouer avec eux dans le film ! C'est Leonardo Dicaprio qui a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux : Vous pouvez participer sur le site All In Challenge, vous donnez la somme que vous souhaitez pour lutter contre le virus et vous serez peut-être tiré au sort !