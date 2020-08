Virgin Tonic : Lego prévoit des briques en braille pour les enfants malvoyants

Lego vient d'annoncer sa volonté de lancer les Braille Bricks, des briques spécialement conçues pour faciliter la vie des enfants malvoyants. Ces nouvelles briques ont la même forme que les briques normales déjà commercialisées. Seulement, les plots du dessus ont été réarrangés. L'idée ? Trouver de nouvelles méthodes d’apprentissage pour les enfants malvoyants : « Les briques sont moulées de manière à ce que les plots sur le dessus reflètent les lettres et les chiffres individuels de l’alphabet braille tout en restant totalement compatibles avec le système Lego. », a expliqué Lego.

Les Braille Bricks

Sur chaque brique, les enfants retrouveront la version imprimée d’un symbole ou d’une lettre - une façon d'apprendre de façon équitable. Pour lego, cette initiative permettra aux enfants malvoyants de développer de nouvelles façons d'apprendre à lire ou à écrire. "Chaque kit contient plus de 300 briques en braille couvrant l’alphabet complet dans la langue choisie, les chiffres de zéro à 9 et la sélection de symboles mathématiques et de signes de ponctuation", souligne Tom's Guide. Ces lego seront lancé aux Brésil, au Danemark, en France, en Allemagne, en Norvège, au Royaume-Uni et aux États-Unis, après des tests concluants. On les attend en 2021 dans des pays tels que la Finlande ou l'Italie.