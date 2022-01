Virgin Tonic : Légendes Pokémon Arceus, 5 conseils pour bien débuter le jeu évènement

Publié il y a quelques jours, Les légendes Pokémon Arceus est de loin le jeu le plus prisé de ce début d'année. Si vous n'avez pas encore commencer, prenez des notes : voici pas moins de cinq conseils pour bien débuter le jeu.

Faire preuve de patience (et de douceur)

Courir dans les hautes herbes, c'est tentant. Or, vous pourriez faire fuir les Pokémon les plus craintifs ! Alors un conseil, approchez-les en douceur : sachez aussi que le jeu vous permet distraire les Pokémon sauvages avec des baies.

Les Légendes Pokémon Arceus

Ne faites pas l'impasse sur les tâches Pokédex

Sachez que dans le jeu, c'est le rang du Corps des Chercheurs qui débloque les nouvelles zones mais aussi vos missions les plus importantes. Autrement dit, plus vous complèterez les tâches du Pokédex, plus vous avancerez dans le jeu.

Et n'oubliez pas les missions secondaires !

Remplir ces missions assez tôt vous permettra d'avancer plus vite.

Ne perdez pas vos Pokémon par erreur

Pokémon Arceus

Certaines missions secondaires vous obligerons à montrer vos Pokémon tandis que que pour remplir d'autres missions, vous serez contraint(e) de donner l'un d'eux. Faites bien attention à ce qui vous est demandé, il serait dommage de se séparer de l'un de vos Pokémon pour rien !