Virgin Tonic : Le Zumping, nouvelle technique de rupture (via Zoom)

Confinement oblige, certains couples ne se voient plus... et visiblement, pour certains, c'est une révélation. Alors quand vient le moment de rompre, nombreux sont ceux qui décident de le faire par Zoom.

Zumping, nouvelle tendance

Bien que certains couples tentent de faire durer leur relation à distance. D’autres n’y arrivent pas et ont ainsi dû rompre par Zoom... Et si ici, on parle de Zumping, sachez que le terme change selon l'appli : on a ainsi le "FaceTumped" pour les ruptures par FaceTime ou le "Housepumped", qui est le même principe, mais par l'application House Party.

A choisir, mieux valait être célibataire pour ce confinement !