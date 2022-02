Virgin Tonic : Le yacht de Jeff Bezos bloqué à Rotterdam

Y721 a la particularité d'être l'un des plus grands yachts du monde. Avec ses 127 m de long, son allure ultra luxueuse et une valeur de 430 millions d’euros, le bateau de Jeff Bezos (patron d'Amazon) a tout pour plaire. Le seul souci ? Ce dernier est actuellement bloqué dans le chantier naval de Rotterdam - là où il a été construit.

Le yacht bloqué à Rotterdam

Démonter le pont, contre l'avis des locaux

"Seule solution", explique France TV Info, "démonter cet ouvrage historique, un symbole de la ville. Inimaginable pour les habitants". Les habitants, eux, sont outrés : "On parle de l’homme le plus riche du monde, qui doit faire de l’évasion fiscale. Et là il veut toucher à notre monument, je ne suis pas d’accord", lance un habitant de Rotterdam. Si la mairie n'a pas encore tranché, Jezz Bezos serait prêt à "mettre la main à la poche" pour régler le problème...