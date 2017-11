Virgin Tonic : Le vin rouge, efficace contre la surdité ?

Cheers ! Si vous cherchez une raison de boire du vin rouge (avec modération, évidemment), alors on en a quelques unes en stock. Déjà, vous savez que les bienfaits du vin sur le système cardiovasculaire ne sont plus à prouver. Ensuite, le régime "vin et cacahouètes" aurait fait ses preuves sur la mémoire. Mais, et si le vin permettait en plus d'éviter la surdité ? Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que "la perte d’audition touche la moitié des plus de 60 ans avec le vieillissement, mais de plus en plus de personnes commencent à en souffrir dès 40 ou 50 ans" - comme l'explique le magazine Top Santé. Et à l'Hôpital Henry Ford à Detroit, des chercheurs ont étudié les effets du resvératrol, un antioxydant que l'on trouve dans le vin rouge.

"Notre dernière étude met l'accent sur le resvératrol et ses effets sur les réactions du corps suite à un traumatisme. On pense que ces réactions sont la cause de nombreux problèmes de santé comme la maladie d'Alzheimer, le cancer, le vieillissement et la perte d'audition", explique le Dr Michael Seidman (chercheur à la tête de l'étude). Au cours de l'étude, cinq rats ont reçu des doses régulières de resvératrol et cinq autres une solution saline avant d'être exposés au bruit (et ce, pendant sept semaines). Ce qui en ressort, c'est que les rats ayant les rats ayant reçu des doses de resvératrol n'ont pas autant perdu l'audition que les autres.

"Le resvératrol est une substance chimique très puissante qui semble protéger contre le processus inflammatoire de l'organisme en ce qui concerne le vieillissement, les fonctions cognitives et la perte auditive. Nous avons démontré qu’en donnant du resvératrol à des animaux, nous pouvons réduire la perte d'audition et le déclin cognitif', conclut le médecin. Vous savez quoi boire la prochaine fois !