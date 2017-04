Quand l'été arrive et qu'on se met à enchaîner les apéros en terrasse, on est souvent pris d'un élan d'angoisse : peut-être que l'on devrait freiner sur les cacahouètes et l'alcool. Or, bien qu'il soit à consommer avec modération, il semblerait que le vin soit bon pour la mémoire - tout comme les cacahouètes ! Et le plus beau c'est que c'est la science qui le dit. Selon des chercheurs de l'Institut de médecine du Texas, une simple poignée de cacahouètes et un verre de vin rouge aiderait à prévenir les troubles de la mémoires. Comment ? Grâce à un antioxydant essentiel dont la qualité principale serait de protéger notre cerveau. Par contre, notez que cette protection se bâtit sur le long terme : il vous faudra du temps avant de pouvoir protéger durablement vos cellules.

"Les résultats de l’étude ont été frappants. Les rats n’ayant pas reçu de resvératrol ont considérablement diminué leur faculté de faire de nouveaux souvenirs spatiaux entre 22 et 25 mois. Alors que les rats bénéficiant de ce composé ont vu leur mémoire largement améliorée en plus d’avoir une meilleur circulation sanguine", explique le Dr Ashok Shetty. On savait que le régime vin rouge et chocolat noir était efficace mais visiblement, le vin a encore de nombreuses choses à nous offrir. Evidemment, on le consomme avec modération !