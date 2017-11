Virgin Tonic : Le tout premier championnat du monde du pull moche va être lancé à...Albi !

De 7h à 10h résonne le Virgin Tonic tous les matins de la semaine ! Animé par Camille Combal, il offre votre loyer et il est accompagné de Ginger, Clément, Mélanie et Nico du bureau ! En plus de vous diffuser les titres d'aujourd'hui et de demain sur Virgin Radio, toute l'équipe vous dévoile une poignet de news en tout genre. Après avoir découvert le Top 3 des comportements les plus irritants sur l'autoroute, on comprend enfin pourquoi les animateurs de la radio portent tous des pulls pas très sexy ! On vient d'apprendre que le tout premier championnat du monde du pull moche va être lancé !

Ce n'est pas une blague et c'est même sérieux tout en baignant dans l'autodérision ! Et on en sait plus sur sa première édition. Elle se déroulera à Albi le 25 novembre prochain en marge du salon du Vintage ! Les organisateurs du salon ont eu cette idée il y a quelques jours, dans le but de donner un petit côté cool, détente et singulier à leur évènement. Relayé sur leur page Facebook officielle, l’évènement a séduit plusieurs centaines de personnes en seulement quelques jours ! Alors, pensez-vous avoir le pull qui fera l'affaire ?