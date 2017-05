Aïe, aïe, aïe ! Ces signes astrologiques n'ont pas une bonne réputation en matière de fidélité en amour nous apprend Camille Combal... En effet, les Béliers seraient les plus infidèles du Zodiaque ! Très têtus, spontanés et impulsifs, ces derniers ont tendance à vite se lasser et à vouloir passer à autre chose. Mais ce ne sont pas les seuls dont il faudrait se méfier. Les Taureaux se trouvent eux en deuxième position et les Scorpions en troisième... Bon, attendez tout de même avant de rompre avec votre copain ou copine Bélier ou Taureau ! Il existerait apparemment un treizième signe astrologique.

1. Les Béliers

2. Les Taureaux

3. Les Scorpions