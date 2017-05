Virgin Tonic : Le TGV change de nom !

Attention, changement en vue ! On a voyagé en TGV pendant des années et bientôt, ce ne sera plus qu'un souvenir. Vous le savez peut-être, nos trains grande vitesse vont bientôt être baptisés "InOui". Les changements s'effectueront dès le mois de juillet 2017 et se feront progressivement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que le nom qui change ! Vous pourrez maintenant bénéficier de voitures plus confortables, de Wi-Fi (mesure déjà prise pour certains trains). Le but ici est de proposer une version "premium" de Oui Go, la branche low-cost de la SNCF.

Si tout ces changements à venir nous promettent monts et merveilles, du côté des passagers, on est mitigé : pour 91% des français interrogés, ce changement de nom est une mauvaise idée. C'est vrai que TGV ferait presque partie de notre culture tant nous y sommes habitués. Mais vous verrez, on s'y fera !