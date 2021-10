Virgin Tonic : Le Superéthanol, c'est quoi ?

Au 26 octobre, le prix du Superéthanol au litre était de 0,72€ : "Moins taxé car plus écologique, le Superéthanol-E85 est de très loin le carburant le moins cher du marché", explique le Dauphiné Libéré. Or, et si convertir nos véhicules au superéthanol était la solution face à la flambée des prix du carburant ? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce carburant (aussi nommé E85) est constitué de 65 à 85 % de bioéthanol et 15 à 35 % de Sans-Plomb 95 (SP95). Notez que le bioéthanol est avant tout concçu plantes et de végétaux contenant du saccharose comme la betterave, l'amidon ou encore la canne à sucre.

Passer au superéthanol ?

Pour ceux qui seraient tentés de s'y mettre, notez que de nombreuses stations commencent à s'y mettre : à ce jour, 2 537 points de distribution proposent du bioéthanol. Et ce n'est pas tout, "plusieurs collectivités proposent des aides à la conversion des boîtiers E85", poursuit le média.

En plus d'être plus écologique, ce nouveau carburant serait aussi plus économique.