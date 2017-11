Virgin Tonic : Le sms fête ses 25 ans aujourd'hui !

Il y a quelques jours, nous vous donnions la solution pour que l'on vous réponde d'office sur les sites de rencontre. Et si cela est possible en partie grâce à vos smartphones, ces derniers n'ont pas toujours été aussi "intelligents" et pratiques. D'ailleurs, l'une des premières fonctions de vos téléphones ont été les sms et sachez qu'en ce jour, on célèbre cette fonction ! Le sms fête ses 25 ans aujourd'hui et cela ne nous rajeunit pas !

Le service de messagerie SMS, plus connu sous le sigle de SMS (pour "Short Message Service") a été inauguré dans les années 90. Facturé au mot, il est l'un des premiers services de la téléphonie mobile, encore et toujours au centre de tous les usages. Les messages multimédias sont eux, apparus en 2007 et sont désormais indispensables à notre quotidien ! Bon anniversaire le sms !