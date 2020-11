Virgin Tonic : Le Seigneur des Anneaux, Le Parrain... Top des meilleurs films de tous les temps par les internautes

Confinement oblige, de nombreux français ont retrouvé leur canapé. Et en cette période aussi morne qu'étrange, il ne nous reste qu'une seule chose à faire : regarder des films. En boucle. Nouveautés, classiques, comédies ou thrillers, il y en a pour tous les goûts ! Et si vous faites partie de ceux qui ont déjà saigné Netflix et toutes les autres plateformes, pas de panique ! Allociné a listé les meilleurs films de tous les temps - selon ses internautes. Sortez les popcorns.

10. Vol au dessus d'un nid de coucou - Milos Forman

09. The Dark Knight, Le Chevalier Noir - Christopher Nolan

08. Your Name - Makoto Shinkai

07. Le Seigneur des anneaux : le retour du roi - Peter Jackson

06. Les Evadés - Frank Darabont

05. 12 hommes en colère - Sidney Lumet

04. Le Parrain - Francis Ford Coppola

03. La Liste de Schindler - Steven Spielberg

02. La Ligne verte - Frank Darabont

01. Forrest Gump - Robert Zemeckis

Si vous n'avez encore jamais vu les classiques tels que Vol au dessus d'un nid de coucou ou encore Les Evadés, c'est le moment de rattraper votre retard ! Si vous êtes plutôt animes japonais, alors on vous conseille 1000 fois Your Name (à retrouver sur Netflix). Evidemment, cette liste ne se contente pas que de dix long-métrages : Le Roi Lion, Django Unchained, Fight Club ou encore Parasite (applaudi à Cannes), tous sont à retrouver ICI.

Allez, vous avez le temps de vous y mettre !