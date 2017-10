Virgin Tonic : Le Roi Soleil revient et on ne pouvait pas rêver mieux ! 

Arrêtez-tout ! Le Roi Soleil (comédie musicale qui a révélé Christophe Maé et Emmanuel Moire au grand public) s'apprête à faire son grand retour. Mon Essentiel, Etre à la Hauteur... vous connaissez tous ces morceaux par coeur ? Alors il est temps de ressortir l'album et de vous offrir une petite séance de révision. Annoncé par Kamel Ouali en personne, le retour de la comédie musicale devrait en ravir plus d'un.

"On va reprendre ! Avec Dove Attia, avec la même production. Sur le casting, je pense qu'on va retrouver quelques uns avec qui on avait travaillé sur ce projet-là. J'aimerais vraiment, et c'est en bonne voie. Mais ce n'est pas pour tout de suite", déclare le chorégraphe à Ozap. Alors évidemment, il faudra faire preuve de patience. Mais la bonne nouvelle c'est que les plus téméraires pourront même essayer de passer le casting ! Le retour des Tamagotchi et cette annonce nous font repartir directement vers le passé. Mais on ne va pas s'en plaindre !