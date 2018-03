Virgin Tonic : Le rideau de douche transparent pour smartphone ? L'invention qui va changer votre vie !

Se séparer de son smartphone, c'est compliqué. Quand on passe sa vie sur les réseaux sociaux ou quand on parle -tout simplement- avec tous ses potes via une dizaine de plateformes, c'est difficile de lâcher son téléphone ne serait-ce que cinq minutes. Même pour prendre une douche, la séparation est interminable ! Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un rideau de douche spécialement conçu pour vous permettre de prendre vos téléphones avec vous, sous l'eau.

Le rideau de douche qui va changer votre vie !

On ne va pas se mentir : c'est inutile mais à la fois, c'est incroyablement intelligent. Parce que maintenant que l'on sait que ça existe, on en veut un. Vous pourrez ainsi regarder vos séries sous la douche ! A vous la saison 4 de Black Mirror ! Elle n'est pas belle la vie ? Pour ça, il faudra débourser 25 dollars (hors frais de port) chez Ubergizmo. On vous laisse aller faire votre commande tranquillement.