Virgin Tonic : le remix des chansons de Disney signé French Fuse à ne pas rater (VIDEO)

Si vous êtes du genre à errer sur Facebook ou Youtube, alors peut-être avez-vous déjà croisé le duo de DJ français French Fuse. Et pour cause ! Connus pour reprendre des jingles ou encore des slogans de publicité, les deux français sont dotés d'un talent fou. Cette semaine, ils se sont faits remarquer en remixant le meilleur des chansons Disney. Voyez plutôt :

La petite sirène, Peter Pan, Mulan, Blanche Neige et les sept nains… Ils y sont tous et ce, pendant plus de trois minutes. La vidéo a déjà été vue plus d’1 million de fois et forcément, c'est un carton. On vous laisse écouter ça en boucle - histoire d'attaquer la journée de bonne humeur ! De quoi patienter avant la sortie au cinéma du live-action de Mulan...