Virgin Tonic : Le régime parfait, Charlemagne et les insectes dans les news pour briller à la machine à café

Qu'il s'agisse de votre premier jour de travail ou simplement d'un jour où vous manquez un peu d'imagination pour distraire les collègues, on a ce qu'il vous faut. Ce matin, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic nous ont fait part de quelques news pour briller à la machine à café ! Il y a quelques semaines, on vous parlait de Jackie Chan, Olive et Tom et du stress. Aujourd'hui, vous y retrouverez Charlemagne, le fruit le moins calorique, les insectes, le syndrome de la vibration fantôme et les ongles ! C'est parti !

Grâce à sa teneur en polyphénol, la myrtille est le fruit le moins calorique, qui va favoriser la perte de poids, alors n'hésitez pas à la consommer avec l'été qui approche !

Tous les ans, 1000 nouvelles espèces d’insectes sont découvertes...

Charlemagne est l'un des personnages de l'histoire le plus connu puisqu'il est l'inventeur de l'école. Mais sachez aujourd'hui que Charlemagne ne savait pas écrire... !

Les ongles de mains poussent 4 fois plus vite que ceux des pieds.

7 français sur 10 sont touchés par le syndrome de la vibration fantôme qui n'est autre que la sensation de vibration de votre portable dans votre poche alors qu'il ne vibre pas et cela, en moyenne 3 fois par jour.