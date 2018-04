Virgin Tonic : Le Racing Club éjecté de l'U Arena par... Beyoncé & Jay-Z !

Non, ce n'est pas une blague. Le Racing Club se voit contrait de quitter l'U Arena pour son dernier match de la saison - match qui aura lieu le 5 mai prochain contre Agen. La raison ? Beyoncé et Jay Z. Le couple a choisi de répéter sa tournée (qui débutera le 6 juin prochain à Cardiff) dans l'arène fraîchement inaugurée. L'Equipe rapporte ainsi que Jacky Lorenzetti (patron du Racing 92) a accepté une offre «difficile à refuser». Résultat, les joueurs seront délocalisés à... Vannes.

La tournée de Beyoncé et Jay-Z est extrêmement attendu (le couple se produira d'aileurs au Stade de France) et visiblement, c'est à l'U Arena qu'ils ont choisi de préparer le spectacle. C'est contraignant mais parce l'arène est d'abord dédiée au spectacle (et parce que le couple a fait une offre incroyable), ce sera priorité aux Carter.