Virgin Tonic : Le Prosecco Pilates vous connaissez ?

Le sport avec alcool serait-il la nouvelle tendance ? C'est en tout cas ce que pense Kelly Ravenscroft, une prof de fitness de 41 ans qui vient de se lancer dans l'apprentissage d'une nouvelle discipline originale appelée le "Prosecco Pilates". Vous vous demandez ce que c'est ? Tout simplement un cours de Pilates avec pour motivation un beau et appétissant verre de Prosecco. Et à en croire les propos de sa créatrice, cette combinaison inhabituelle permet d'améliorer la flexibilité, la force musculaire et l'équilibre. Selon elle, il est particulièrement efficace pour aider à tonifier les muscles abdominaux, le bas du dos, les hanches et les fesses. "De nombreuses femmes font régulièrement des séances d'entraînement Fitness Pilates avec moi en ligne chaque semaine, les femmes veulent toujours rester en forme physiquement et mentalement pendant qu'elles sont enfermées" affirme Kelly dont les cours sont à retrouver sur les réseaux sociaux. Ça vous tente ?

