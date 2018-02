Virgin Tonic : Le programme du mariage du Prince Harry avec Meghan Markle dévoilé !

En ce jour de Saint Valentin, le Virgin Tonic est bien obligé de parler d'amour! Et pour ça, rien de mieux que le couple le plus adulé du moment : le Prince Harry et Meghan Markle. Leur mariage est imminent et d'ailleurs, il se murmure même que les Spice Girls s'y produiront. On ne sera pas invités mais on a tout de même le programme du grand jour.

12H - début de la cérémonieà la chapelle Saint-George, au château de Windsor (conduite par le révérand Conner

13H - Balade en calèche à traver Londres

Réception privée lors de laquelle Elton John se produira

Sachez d'ailleurs qu'Elton John a annulé deux dates de concert à Las Vegas pour pouvoir assister à la cérémonie ! On vous rappelle que le mariage aura lieu en mai prochain et si jamais vous passez par Londres à cette période, sachez que les pubs prolongeront leurs horaires d'ouverture les vendredi 18 et samedi 19 mai. Cheers !