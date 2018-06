Virgin Tonic : Le prof de maths rappeur s'attaque maintenant au Théorème de Thalès !

Souvenez-vous il y a quelques semaines, on vous parlait de prof de maths qui, clairement est un génie : pour mieux familiariser ses élèves avec les maths, il avait ainsi décidé de se rapper - Kery James lui avait même fait l'honneur de participer au projet. Evidemment, la vidéo a buzzé sur la toile, faisant de ce prof une vraie petite célébrité. La bonne nouvelle, c'est qu'il est de retour avec une nouvelle vidéo et cette fois, il s'attaque au Théorème de Thalès.

Pour que les élèves appréhendent mieux que le théorème qui nous a donné à tous des cauchemars, le rappeur a choisi de remixé un hit de Rhoff - rien que ça. Pour les plus curieux, on vous laisse découvrir la vidéo ! Et pour les autres, on espère que vous avez bien compris le Théorème !