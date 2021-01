Virgin Tonic : Le prochain album d'Astérix débarquera en octobre 2021 !

Voilà une information qui devrait ravir les amateurs de bandes-dessinées... mais surtout des albums d'Astérix ! En effet, le 21 octobre 2021, le 39e album du célèbre personnage sera disponible dans les librairies du monde entier. Une sortie très attendue puisque, en 2019, La fille de Vercingétorix, le 38e, avait été le livre le plus vendu en France, et de loin. Si l'on ne connaît pas encore le titre de ce nouvel album, le scénariste Jean-Yves Ferri précise que "Il s’agit d’un album 'voyage', puisque la dernière aventure se passait au village. Astérix et Obélix partiront pour une destination inédite (…), ce pays n’existe pas vraiment aujourd’hui en tant que tel". Quant à savoir si l'épidémie du coronavirus, événement qui a touché le monde entier depuis plusieurs mois, sera abordée dans ce nouveau livre, l'homme précise que ce ne sera pas le cas. "Il était tentant de parler du coronavirus qui touche le monde entier, mais j’ai laissé ça de côté. L’épidémie, c’est un sujet triste, plein d’anxiété. Il vaut mieux rire d’autre chose et souhaiter qu’à la sortie de l’album on ait enfin tourné la page" souligne Ferri dans Le Monde.