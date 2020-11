Virgin Tonic : Le prochain 007 mettra à l'honneur une femme !

C'est officiel, le prochain agent 007 sera interprété par une femme dans le prochain long-métrage James Bond ! Interviewée par le magazine Harper's Bazaar, Lashana Lynch a confirmé qu'elle reprendrait le costume de Daniel Craig dans No Time To Die, le dernier épisode de la saga prévu pour avril 2021. Elle interprétera ainsi le rôle de Nomi dans les prochains films et devient la première femme noire à hériter de ce célèbre titre. Une nouvelle qui circulait déjà depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux et qui avait aussitôt créé la haine de certains internautes...

"Je fais partie de quelque chose qui s'annonce très, très révolutionnaire” confie ainsi la comédienne qui précise également que "dans chaque projet dans lequel je m’investis, peu importe le budget et le genre, le rôle de Noire que je représente doit être authentique à 100%." Un message fort transmis par l'actrice de 32 ans qui admet toutefois avoir hésité avant d'accepter ce rôle si iconique.